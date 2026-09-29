En el encuentro se planteó postergar la Expo Deportes para 2027 y analizar el destino de esos recursos a obras de remodelación y acondicionamiento del Albergue Municipal Evita.

El intendente Othar Macharashvili recibió este martes, a referentes de distintas disciplinas deportivas de la ciudad, en el marco de una instancia de diálogo e intercambio de propuestas vinculadas al presente y futuro del deporte comodorense.

Durante la reunión se planteó la posibilidad de postergar la realización de la Expo Deportes prevista para este año y fijar su próxima edición en 2027. En ese marco, Macharashvili destacó la importancia de escuchar las inquietudes de la dirigencia y explicó que la propuesta surgió del análisis conjunto de los costos y de las obras que permanecen pendientes de ejecución.

«La conclusión fue postergar la Expo Deportes de este año, ponerle una fecha para el año que viene y ver también algunas obras que teníamos pendientes y que, por cuestiones presupuestarias, no se habían podido ejecutar», señaló el intendente.

A partir del planteo realizado por los referentes deportivos, se analiza direccionar los fondos previstos para la organización del evento hacia una obra de puesta en valor del Albergue Municipal Evita. «La dirigencia deportiva propuso poder direccionar esos fondos a una obra como es hoy el Albergue Municipal, que queremos y deseamos remodelar y acondicionar para llevarlo al nivel que tiene el Hotel Deportivo», sostuvo.

Por su parte, Hernán Martínez remarcó la importancia de generar estos espacios de diálogo con quienes forman parte del deporte de la ciudad, a la vez que agregó que la propuesta será profundizada junto a la dirigencia deportiva, contemplando también alternativas para fortalecer la representatividad del sector.

Mientras tanto, Mario Sosa, referente de pruebas combinadas, explicó que fueron los propios referentes quienes consideraron junto al intendente que no era oportuno realizar la Expo Deportes en este momento y que esos recursos podían tener otro destino, debido a la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva ante el crecimiento de la actividad en la ciudad.

La propuesta será profundizada junto a la dirigencia deportiva y contempla, entre otras alternativas, la posibilidad de realizar un desfile del deporte en noviembre.