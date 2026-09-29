Comodoro Rivadavia transita este lunes por la noche con 7,2°C, sensación térmica de 4,5°C, cielo cubierto y llovizna. La humedad alcanza el 92%, mientras que el viento sopla del este a 15 km/h y la visibilidad mejoró hasta los 10 kilómetros.

Durante las próximas horas, las condiciones se mantendrán frías, húmedas e inestables, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles antes de que finalice la jornada.

Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante

Martes gris y con pocas mejoras

Para este martes 29 de septiembre, el pronóstico anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 9°C. Se esperan lluvias débiles durante la mañana, mientras que luego predominará el cielo nublado y un ambiente fresco.

La jornada continuará con temperaturas bajas, por lo que se mantendrá el tiempo típicamente inestable de este cierre de septiembre en Comodoro.

¿Cuándo mejora?

El miércoles todavía se espera una jornada fresca, con una máxima de alrededor de 9°C. A partir del jueves comenzaría una recuperación térmica, con una máxima prevista de 13°C, mientras que el viernes podría alcanzar los 16°C.