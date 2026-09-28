La formación de profesionales vinculados a la salud en Comodoro Rivadavia y la Zona Sur será reconocida a nivel nacional durante la ceremonia de los Premios Bioimágenes y Terapia Radiante 2026, que se realizará este jueves 1 de octubre, de 17:30 a 19:30, en la Academia Nacional del Tango, ubicada en avenida de Mayo 833, Ciudad de Buenos Aires.

Entre las distinciones previstas se encuentra el Premio Teresa Castresana de Herrera, que reconocerá a referentes de la divulgación científica y a Comodoro Rivadavia y Zona Sur por la primera promoción de Licenciados en Producción de Bioimágenes, organizada y aprobada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En este marco, Orlando Enrique, quien fue un actor fundamental para la llegada de esta propuesta académica a la Patagonia, será distinguido durante el acto de este jueves.

El proyecto que llevó la licenciatura a Comodoro

La llegada de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes de la UBA a Comodoro Rivadavia fue impulsada de manera conjunta por tres actores clave: la Asociación de Técnicos Radiólogos de Comodoro Rivadavia y Zona Sur (ATRCRZS), presidida por Orlando Enrique; la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Española de Socorros Mutuos, a través del Sanatorio La Española.

La articulación entre estas instituciones permitió que profesionales de la región pudieran cursar el ciclo de licenciatura en Comodoro Rivadavia, sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

La iniciativa se consolidó con el paso de los años y en febrero de 2020 se celebró en la ciudad la primera promoción de graduados de la carrera, un acontecimiento que significó un paso importante en la formación y jerarquización de los profesionales de la salud de Comodoro Rivadavia y la Zona Sur.

Ahora, esa experiencia será reconocida en Buenos Aires con una distinción que también pone en valor el trabajo realizado desde la región para ampliar las posibilidades de formación universitaria especializada.

Una ceremonia que reunirá ciencia, educación y arte

El programa de los Premios Bioimágenes y Terapia Radiante 2026 contempla además diferentes reconocimientos a investigadores, profesionales y referentes de la ciencia.

Durante la jornada se entregarán los Premios Godfrey Hounsfield a los doctores Cione, Ghergo, Balda, Doisenbant, Lombardo y al profesor A. Pantuliano. También habrá reconocimientos a trayectorias profesionales, investigaciones y trabajos desarrollados en instituciones de salud.

Entre ellos se destaca un trabajo de investigación del Hospital Ramos Mejía, realizado por los equipos de los licenciados Beltrán, Yudica y Ricci.

La ceremonia propone además un vínculo entre la ciencia y la cultura, bajo la consigna “La ciencia y el arte también bailan juntos”.

La segunda parte del programa incluirá el Premio Marie Curie, para el Dr. Carlos Reyes Toso; el Premio Wilhelm Conrad Röntgen, para el Dr. Joaquín Valdés; el Premio Juan Melchor Rodríguez Ballester, para el Lic. Esteban Macchia; y el Premio Juan Buscaglia, para la Orquesta Típica de la UBA, entre otras distinciones.

También recibirán reconocimientos Las Bordonas y el Lic. Charly Torrado.

El encuentro finalizará con una propuesta musical a cargo de Las Bordonas.

Un reconocimiento con historia patagónica

La entrega del premio de este jueves tendrá un significado especial para la región, ya que reconocerá no solo a quienes integraron la primera promoción de la carrera, sino también el proceso institucional que permitió llevar una formación universitaria de la UBA al sur del país.

Para Orlando Enrique, integrante de este proceso desde la Asociación de Técnicos Radiólogos de Comodoro Rivadavia y Zona Sur, la distinción representará el reconocimiento a una iniciativa que permitió que profesionales de la Patagonia pudieran acceder a una licenciatura sin abandonar su lugar de residencia.