En el marco del Día Mundial del Corazón, el Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” realizará este martes 29 de septiembre, desde las 9 horas, una jornada abierta a toda la comunidad para promover el cuidado de la salud cardiovascular.

La actividad se desarrollará en el hall de la institución, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 950, bajo el lema “Muévete por tu corazón: No te pierdas ningún latido”.

La propuesta busca acercar información y herramientas vinculadas con la prevención de enfermedades cardiovasculares, además de generar conciencia sobre la importancia de incorporar hábitos que contribuyan al cuidado del corazón.

Charlas y prevención

La jornada comenzará con palabras de bienvenida a cargo de la profesora Lidia Lucero. Luego, la Dra. Celia Lucero realizará la presentación del eje “Corazón y Mujer”.

También participarán las residentes de Clínica Médica del Hospital Regional Lilen Galarza y Edelweiss Wieser, quienes abordarán la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Como cierre, la instructora en RCP Viviana Reales brindará un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) bajo el lema “Usá tu corazón para salvar vidas”.

Desde el Hospital Regional invitaron a toda la comunidad a participar de la jornada, informarse y recordar que pequeños cambios y el conocimiento pueden contribuir al cuidado de la salud cardiovascular.