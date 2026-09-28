Comodoro Rivadavia volverá a ser sede del Pre Cosquín 2027, la instancia oficial clasificatoria rumbo al Festival Nacional de Folklore de Cosquín. La competencia se desarrollará los días 3 y 4 de octubre de 2026 en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi” y convocará a artistas de distintos puntos de la Patagonia.

La propuesta está dirigida a representantes de la música, la danza y otras expresiones vinculadas al patrimonio cultural inmaterial argentino, con el objetivo de brindar un espacio de proyección hacia uno de los escenarios más importantes del folklore nacional.

La secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta, destacó la importancia de que la ciudad continúe siendo sede de la instancia clasificatoria.

“Para nosotros sigue siendo un orgullo que Comodoro Rivadavia sea sede del Pre Cosquín año tras año, una responsabilidad que asumimos con compromiso porque significa abrirles una puerta real a los artistas de nuestra región hacia el escenario más importante del folklore nacional”, señaló.

La funcionaria también resaltó una de las principales novedades de esta edición: el regreso del rubro Expresión Oral Folklórica, destinado a recuperar y poner en valor la palabra, la memoria y las tradiciones transmitidas de generación en generación.

En Música, la convocatoria contempla las categorías de Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Canción Inédita y Expresión Oral Folklórica.

En Danza, podrán participar Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizado y Conjunto de Baile Folklórico.

En la categoría de Expresión Oral Folklórica podrán presentarse, de manera individual, narradores costumbristas, recitadores, decidores, relatores populares e intérpretes de poesía de raíz folklórica, además de otras expresiones vinculadas al patrimonio cultural inmaterial argentino.

Hasta el momento, 85 artistas ya se encuentran inscriptos, entre músicos, cantores y bailarines de entre 16 y 60 años.

La convocatoria reúne representantes de distintas localidades de la región, entre ellas Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Rada Tilly, Puerto Madryn, Caleta Olivia, Río Gallegos y Pico Truncado.

La instancia contará además con un equipo de jurados integrado por referentes de las disciplinas participantes. En Música fueron mencionados Juan Rossi, Silvina Gómez Fichera y Daniela Azás, mientras que en Danza estarán Federico Ibáñez, Nuria Lazo y Facundo Arteaga.

Últimos días para inscribirse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre, según las condiciones establecidas para esta instancia oficial clasificatoria.

El formulario de inscripción se encuentra disponible en:

https://forms.gle/XTRr8N5aTdnUSD6k6