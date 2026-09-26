Brian Sarmiento y Danelik estarían atravesando una crisis y comenzaron a circular versiones sobre una posible separación de la pareja, que había surgido durante Gran Hermano Generación Dorada.

La versión tomó fuerza luego de que el comunicador Matías González publicara en X que Danelik habría dejado de seguir a Sarmiento en las redes sociales, un gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Pero además, el periodista difundió una versión sobre una presunta infidelidad que habría ocurrido durante el último fin de semana.

“Brian Sarmiento y Danelik ya no están más juntos. Por lo que me contaron habría infidelidad de parte de él en un boliche el sábado pasado”, escribió González.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una separación ni la supuesta infidelidad, por lo que se trata de versiones que circulan en redes y medios de espectáculos.

El supuesto cambio en la actividad de la pareja en redes sociales alimentó las especulaciones y generó numerosos comentarios entre sus seguidores.