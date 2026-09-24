Este miércoles 23 de septiembre, en el programa Intrusos (América TV), se reveló que L-Gante y Maxi El Brother lograron superar sus diferencias luego de la fuerte discusión que protagonizaron semanas atrás. Según informó la panelista Paula Varela, ambos llegaron a un acuerdo que les permitirá seguir trabajando juntos.

Entre los puntos principales del acuerdo se definió que Lourdes, pareja de Maxi, queda fuera del contrato, y en su lugar ingresa Yamil, hermano de L-Gante, como persona de confianza del cantante. Además, se estableció una nueva distribución de ingresos: L-Gante recibirá el 70%, Maxi el 25% y Yamil el 5%.

La panelista detalló que, en caso de que Yamil consiga un concierto o trabajo, la distribución será diferente: Yamil obtendrá el 25%, L-Gante el 70% y Maxi el 5%. Asimismo, se acordó que ninguna de las partes podrá reclamar cuestiones del pasado y que todo lo relacionado con lo digital quedará bajo control de L-Gante.

En paralelo, la salida del artista de MasterChef Celebrity sigue generando repercusiones. Según Ángel de Brito en LAM, la decisión fue tomada por Telefe, pese a los intentos de Wanda Nara por retenerlo. El conductor explicó que la producción se mostró molesta por distintos motivos, entre ellos el allanamiento en la casa del cantante por presuntas amenazas con armas, la falta de respuesta a los productores y la dificultad de compatibilizar sus compromisos laborales con las largas jornadas de grabación del programa.