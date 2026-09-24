La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, comunicó que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Martín y Marcelino Reyes se encuentran momentáneamente sin servicio telefónico debido a inconvenientes técnicos.

Hasta que las líneas sean restablecidas, los vecinos podrán gestionar turnos y realizar consultas de manera presencial, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.

El CAPS San Martín está ubicado en Las Violetas 997 y Huergo , en la zona sur de la ciudad.

está ubicado en , en la zona sur de la ciudad. El CAPS Marcelino Reyes se encuentra en Av. del Libertador N.º 657, Km. 3, en la zona norte.

Desde el Municipio se aclaró que se informará a través de los canales oficiales una vez que el servicio telefónico quede restablecido.