La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, comunicó que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Martín y Marcelino Reyes se encuentran momentáneamente sin servicio telefónico debido a inconvenientes técnicos.
Hasta que las líneas sean restablecidas, los vecinos podrán gestionar turnos y realizar consultas de manera presencial, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.
- El CAPS San Martín está ubicado en Las Violetas 997 y Huergo, en la zona sur de la ciudad.
- El CAPS Marcelino Reyes se encuentra en Av. del Libertador N.º 657, Km. 3, en la zona norte.
Desde el Municipio se aclaró que se informará a través de los canales oficiales una vez que el servicio telefónico quede restablecido.
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