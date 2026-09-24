El futbolista argentino Alejandro “Papu” Gómez afronta un nuevo desafío en su carrera tras recuperarse de una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a pasar por el quirófano y perderse gran parte de la temporada con el Calcio Padova de la Serie B italiana.

Según confirmó el periodista César Luis Merlo, el mediocampista llegará como jugador libre al Forte Virtus, equipo de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos, donde firmó contrato hasta mediados de 2027. Gómez se incorporará este jueves a los entrenamientos y se espera que se convierta en un referente de la institución fundada en 2020.

Con este movimiento, el Papu cierra un ciclo de 16 años en Europa, donde vistió las camisetas de Catania, Metalist, Atalanta, Sevilla, Monza y Padova. Su etapa más destacada fue en el Atalanta, mientras que en el Sevilla logró conquistar la UEFA Europa League en la temporada 2022-23.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 encara ahora una etapa distinta en su carrera, en un destino exótico que le permitirá seguir en actividad tras superar una dura lesión y dejar atrás su paso por el fútbol italiano.