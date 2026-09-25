La expectativa por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina quedó reflejada en la venta de entradas para el amistoso frente a Benín, que se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental. Las localidades se habilitaron este jueves a las 18:00 y se agotaron antes de las 20:00.

El encuentro tendrá un significado especial para el capitán argentino, ya que será su último partido con la camiseta de la Selección en el país antes del Mundial.

La enorme demanda contrastó con la situación de los otros dos amistosos de la Fecha FIFA, ante Bolivia y Burkina Faso, que aún cuentan con entradas disponibles.

El entrenador Lionel Scaloni explicó que tuvo un papel clave para convencer a Messi de disputar estos partidos y recibir el homenaje de los hinchas: “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”. Además, destacó el acompañamiento de la AFA y de su presidente para concretar la presencia del capitán.

Así, mientras las entradas para Argentina-Benín volaron en menos de dos horas, todavía hay posibilidades de conseguir localidades para los otros dos amistosos que marcarán la despedida de Messi en suelo argentino.