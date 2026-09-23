La Selección Argentina femenina de hockey sobre césped consiguió este martes su tetracampeonato en los Juegos Suramericanos, al imponerse en la final por 5-0 frente a Chile en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

Los goles fueron convertidos por Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y un doblete de Lourdes Pisthon, en un partido dominado de principio a fin por el equipo dirigido por Juan Martín López.

Con este triunfo, Las Leonas suman su cuarta medalla de oro en la competencia, tras los títulos obtenidos en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. La victoria significó además una revancha frente a Chile, que en Asunción 2022 había vencido en la final y relegado a Argentina al segundo puesto.

Jugadoras como Sofía Cairó, Catalina Andrade y Ana Luz Dodorico fueron protagonistas de aquella derrota y ahora celebran la consagración que devuelve a Las Leonas al máximo podio