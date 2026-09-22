El futbolista inglés Andros Townsend, de 35 años, vivió un episodio insólito en la liga de Tailandia. Durante la entrada en calor previa al partido de su equipo, el PT Prachuap FC, un compactador de césped avanzó sin control y lo arrolló, pasando por encima de su pierna izquierda.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales por lo aparatoso de la escena. Sin embargo, el exjugador del Tottenham Hotspur y de la Selección de Inglaterra solo sufrió contusiones leves, sin fracturas ni lesiones graves. Tras ser atendido por el cuerpo médico, Townsend incluso ingresó en los minutos finales del encuentro, que terminó con victoria 3-0 de su equipo.

El propio futbolista restó dramatismo al accidente y lo definió como uno de los episodios más surrealistas de su carrera, destacando que se salvó de una lesión seria por la forma en que cayó.