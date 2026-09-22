En agosto de 1999, Silvia Albarenque ingresó con 18 años al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos, buscando una vida religiosa contemplativa. Lo que comenzó como una decisión de fe terminó en 14 años de aislamiento y sometimiento, según lo acreditó la Justicia. https://youtube.com/shorts/5E2Dgok3WQY?si=1s-oHPMwn5-2LrtR

Testimonio de la victima.

El caso salió a la luz en 2016, cuando el periodista Daniel Enz publicó la investigación “El convento del sufrimiento”, que reveló prácticas de castigos físicos, ayunos, mordazas y encierros prolongados. Tras el allanamiento del convento, la Justicia imputó a la expriora Luisa Toledo, y el expediente se centró en los testimonios de Silvia Albarenque y Roxana Peña, dos excarmelitas que denunciaron haber sido retenidas contra su voluntad.

En julio de 2019, Toledo fue condenada a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad agravada, en un fallo considerado histórico por tratarse de una autoridad religiosa dentro de un convento de clausura. La sentencia quedó firme en 2021 y Toledo cumplió su condena hasta 2024.

La historia inspiró la serie “Cautiva”, dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, estrenada en septiembre de 2026. La ficción toma como punto de partida el caso Nogoyá y lo transforma en un relato sobre obediencia, sometimiento y la lucha por recuperar la libertad.