El 17 de septiembre de 2019, las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar perdieron la vida en un accidente cuando regresaban de una jornada de reclamo en Rawson. Hoy, a siete años de aquel hecho, sus nombres siguen presentes en la memoria colectiva de la docencia chubutense.

La comunidad educativa las recuerda con respeto y dolor, pero también con la convicción de que su legado forma parte de la historia de la lucha por una educación pública digna. Aquel día, como tantas otras veces, docentes y trabajadores reclamaban por derechos básicos: salarios justos y en tiempo, condiciones adecuadas para enseñar y aprender, y el reconocimiento del trabajo docente.

En un contexto de ajustes y cuestionamientos a derechos conquistados, se reafirma el compromiso de insistir en la defensa y ampliación de esos derechos, con la esperanza de construir una sociedad en la que no sea necesario salir a la calle para exigir lo que debería estar garantizado.

El homenaje a Jorgelina y María Cristina se convierte en un símbolo de la lucha por:

Una educación pública como prioridad.

El derecho de enseñar y aprender.

Salarios y condiciones de trabajo dignas.

Una sociedad con más derechos y menos desigualdad.

A siete años, su presencia se mantiene viva en cada reclamo por una vida y un trabajo con dignidad.