Juan Carlos Lagoa, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Carne, manifestó a ABC Radio por FM Records que “desde que empezamos a trabajar en la provincia que es como una zona liberada sin ningún tipo de control detectamos que hay un 30% de producción, un 30% de abigeato y 40% de carne que entra del norte. Eso es lo que nos hace mierda a los trabajadores de Chubut porque no se genera faena para la venta”.

El sindicalista resaltó que “La venta de carne bajó en la provincia en un 40% y el ejemplo es el frigorífico de Dolavon que tiene 100 trabajadores que estaba faenando entre 4.000 y 5.000 cabezas, pero ahora está en 1.8000 cabezas por mes. Si en el frigorífico baja la faena es porque en las carnicerías se vende cerca del 40% menos”.

Luego agregó que “Hay un gran problema con el abigeato y la gente de la Policía trabaja en el tema, pero el tema es muy complicado porque no tenemos acompañamiento provincial ni nacional acá en Comodoro. Los empresarios que hablan conmigo me plantean el ingreso excesivo de carne del norte, porque acá tenemos productores de cerdo, pero llega mucha carne de afuera afectando la producción local. El ingreso hay que controlarlo, pero no lo controla nadie”.

Respecto de los niveles de venta indicó que “Las carnicerías están haciendo ofertas porque no hay ventas, por eso bajan los costos al mínimo porque si no la gente no puede comprar. Da pena porque en la provincia tenemos 14 frigoríficos y muchos mataderos municipales; por eso la vamos peleando como podemos y nos falta acompañamiento de Nación y de Provincia”.

Finalmente, expresó que “La carne sigue aumentando porque te la venden a precio de exportación y después eso aumenta el precio de la carne en las carnicerías, estamos pagando a precios internacionales cuando las vacas se crean acá”.