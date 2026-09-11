En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, INECO Comodoro presentó la campaña “Entre el recuerdo y el olvido”, con una encuesta abierta a toda la comunidad destinada a conocer qué piensa la región sobre el Alzheimer y las demencias.

El Dr. Hernán Barreda, director médico de la sede, explicó que el objetivo es identificar qué sabe y qué preocupa realmente a la población, más allá de lo que se observa en el consultorio. Los resultados permitirán ajustar contenidos y actividades de divulgación a las necesidades reales de la comunidad.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, e incluye tanto encuentros presenciales como contenidos digitales en las redes oficiales de la institución (@inecocomodoro).

La evidencia científica respalda la importancia de la prevención: la Organización Mundial de la Salud estima que hasta el 45% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse actuando sobre factores de riesgo modificables como el sueño, la actividad física, los vínculos sociales y el control de enfermedades crónicas. Actualmente, más de 55 millones de personas conviven con demencia en el mundo.

Como parte de las actividades, INECO Comodoro participará de la charla “Estrategias de autocuidado y bienestar”, prevista para el sábado 12 de septiembre a las 14 hs en Bouchardo 1350, 7° piso.

La institución, primera sede patagónica del Instituto de Neurología Cognitiva fundado por el Dr. Facundo Manes, invita a la comunidad a participar de la encuesta, disponible en el siguiente enlace: Encuesta INECO Comodoro.