La artista Lizy Tagliani compartió con emoción el trámite que realizó junto a su esposo Sebastián Nebot y su hijo Tati, quien firmó su propio DNI con el apellido de su padre. Para la conductora, se trató de un momento mágico que confirma la construcción de una familia para siempre.

En sus redes sociales, Lizy reflexionó sobre la importancia de la identidad y el derecho de todo niño a crecer en un entorno de amor y respeto. “Amamos ser tu familia, mamá y papá”, expresó, destacando la alegría de escuchar a su hijo repetir incansablemente la palabra “papá” al referirse a Nebot.

El documento, señaló, no cambia la vida de Tati, sino que “redirecciona el mapa para llegar hasta donde quiera ir, tomado de nuestras manos”.

La felicidad por este paso se suma a un recorrido marcado por momentos difíciles. Lizy recordó las acusaciones mediáticas que enfrentó en medio del proceso de adopción y cómo la fortaleza de su hijo la ayudó a superar la angustia. “Mi hijo me salvó, mi familia, mi marido”, confesó, al tiempo que ratificó su decisión de seguir adelante con las demandas judiciales para reparar el daño sufrido.

Hoy, la conductora celebra que Tati Nebot tenga oficialmente su identidad reconocida, un símbolo de la unión y el amor que los sostiene como familia.