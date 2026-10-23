Después de 28 días de internación y de atravesar uno de los momentos más delicados de su salud, Daniel Osvaldo recibió el alta médica y volvió a su casa, donde compartió una imagen que llevó tranquilidad a sus seguidores.

El exdelantero publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece sentado en el living de su hogar, sonriente y acompañado por un cuadro de Diego Maradona. La postal marcó su primera aparición pública tras abandonar el hospital.

La publicación estuvo acompañada por la canción I’m Going Home, de la banda Ten Years After, en una clara referencia a su regreso al hogar luego de varias semanas de recuperación.

Osvaldo había sido internado de urgencia el pasado 24 de septiembre debido a un cuadro que terminó comprometiendo seriamente su pulmón derecho. Según relató posteriormente, el problema de salud se originó en una caries dental que no fue tratada a tiempo.

La infección avanzó y derivó en un derrame pleural, una acumulación de líquido entre el pulmón y la pared torácica que le provocó dificultades respiratorias y obligó a una intervención médica inmediata.

Durante su tratamiento pasó por terapia intensiva y terapia intermedia, mientras los profesionales trabajaban para controlar la infección y evitar complicaciones mayores.

De acuerdo con el propio exfutbolista, la evolución comenzó a mejorar de manera sostenida luego de la extracción de la pieza dental afectada, aunque la recuperación demandó varias semanas de cuidados médicos.

Ahora, ya instalado en su casa, deberá continuar con controles y reposo mientras avanza el proceso de recuperación. Por este motivo, también quedó suspendida la presentación musical que tenía prevista para el 31 de octubre en Café Berlín.

La imagen compartida en redes sociales fue recibida con alivio por sus seguidores, quienes siguieron de cerca su evolución durante casi un mes de internación.