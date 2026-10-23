Un hombre de 71 años fue detenido este jueves en Esquel, acusado de haber mantenido en condiciones de aislamiento a su pareja y a los tres hijos de la familia, en un caso que es investigado como presunta privación ilegítima de la libertad.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el pasaje La Cascada, donde personal judicial, policial y sanitario llevó adelante un allanamiento que se extendió durante varias horas. Durante la intervención, las autoridades encontraron a los integrantes del grupo familiar en distintos sectores de la casa y dispusieron la detención del sospechoso.

La causa fue encuadrada provisoriamente bajo las figuras de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

La denuncia de los vecinos

La investigación se inició el pasado 10 de octubre a partir de una denuncia presentada por vecinos del sector, quienes manifestaron preocupación por el aislamiento extremo que observaban en la vivienda y por la falta de contacto social de los menores.

Tras varios intentos fallidos de la Policía Comunitaria para establecer contacto con la familia, el 20 de octubre intervinieron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Según trascendió, el hombre se negó a permitir el ingreso de los profesionales al domicilio, lo que motivó la elaboración de un informe urgente que advirtió sobre una situación de riesgo y vulnerabilidad para los ocupantes de la vivienda.

Allanamiento y asistencia

Con esos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para inspeccionar el inmueble. Durante el operativo, los efectivos escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda y procedieron a ingresar.

Una vez concluido el procedimiento, los organismos judiciales y sanitarios activaron los protocolos de asistencia y contención para las personas afectadas, quienes actualmente reciben acompañamiento médico y psicológico.

La Fiscalía busca determinar ahora el alcance de los hechos investigados y las posibles consecuencias que la situación pudo haber tenido sobre la salud, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las presuntas víctimas.

Del operativo participaron representantes de la Fiscalía, efectivos de la Comisaría Segunda, personal de la Unidad Regional, profesionales de la salud, Policía Científica y otras áreas especializadas.