Barranquilla ya vive la cuenta regresiva para una de las citas futbolísticas más importantes del año. La ciudad colombiana será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, un encuentro que fue declarado de interés nacional por el Gobierno colombiano.

La medida representa un respaldo institucional a la organización del evento y fortalece los preparativos para recibir a miles de simpatizantes argentinos y brasileños que llegarán a la ciudad para presenciar la definición continental.

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacaron el acompañamiento de las autoridades colombianas y el trabajo conjunto para garantizar el desarrollo del encuentro.

«Con esta medida, Colombia reafirma su acompañamiento institucional a la organización del encuentro y Barranquilla se prepara para ser escenario de una nueva fiesta del fútbol sudamericano, en la que la emoción, el espectáculo y el espíritu deportivo serán protagonistas», señaló la entidad.

La final se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios deportivos más importantes del país, elegido para albergar el partido que definirá al campeón del segundo torneo de clubes más relevante de Sudamérica.

Para Boca, la cita representa la posibilidad de sumar un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas, mientras que Atlético Mineiro buscará consagrarse en una competencia de gran prestigio continental.

Además del impacto deportivo, las autoridades esperan un importante movimiento turístico y económico a partir de la llegada de aficionados, periodistas y delegaciones vinculadas a ambos clubes.

La declaración de interés nacional se suma a las acciones logísticas y de seguridad que ya se encuentran en marcha para garantizar el normal desarrollo de una final que concentrará la atención del continente.