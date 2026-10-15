La conductora peruana Laura Bozzo fue internada de urgencia en un hospital de Acapulco, México, luego de presentar severas complicaciones intestinales que obligaron a su atención médica inmediata.

La noticia generó preocupación en el mundo del espectáculo latinoamericano debido a que en las primeras horas trascendieron versiones que indicaban que la figura televisiva se encontraba en estado delicado y bajo estricta supervisión médica.

Según los primeros reportes, la conductora de 75 años ingresó al Hospital General de Acapulco, conocido como “El Quemado”, donde fue atendida por un cuadro gastrointestinal cuya gravedad impidió su traslado a una clínica privada, como se había previsto inicialmente.

Las versiones difundidas señalan que Bozzo habría sufrido complicaciones asociadas a una severa deshidratación y un posible cuadro de obstrucción intestinal. Incluso, algunos reportes mencionaron la sospecha de una peritonitis y la eventual ruptura de una úlcera gástrica, aunque hasta el momento no se conoció un parte médico oficial que confirme el diagnóstico.

La conductora permanece acompañada por una de sus hijas mientras continúa bajo observación médica.

Ante la preocupación generada por las distintas versiones sobre su estado de salud, desde la cuenta oficial de Instagram de la presentadora se difundió un mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores médicos de Acapulco. De esta momia no se libran”, expresó el comunicado publicado en sus redes sociales.

La publicación fue rápidamente compartida por miles de seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Con una extensa trayectoria desarrollada en Perú, México y otros países de América Latina, Laura Bozzo se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana gracias a sus programas de gran repercusión mediática y a un estilo que la mantuvo durante décadas en el centro de la escena pública.

De acuerdo con información publicada por People en Español, la conductora debió adelantar una intervención quirúrgica de estómago debido a los fuertes dolores que venía sufriendo. La operación se habría realizado el miércoles 14 de octubre y, tras la cirugía, permanece en observación médica.