A poco de cumplirse un año de la desaparición de Juana Morales, su hija Aldana Botha denunció que ingresaron por la fuerza a la vivienda de su madre, cambiaron la cerradura y retiraron muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. La joven aseguró que encontró parte de los objetos en una caja y reclamó que se esclarezca lo ocurrido.

“Fui a la casa de mi mamá y me encontré con que me cambiaron la cerradura. Ingresaron por la fuerza y sacaron todas sus pertenencias, todos sus muebles, sus cosas”, relató Botha, quien se presentó a realizar la denuncia ante la situación que encontró en el domicilio.

Según explicó, no pudo ingresar a la vivienda, pero observó desde una ventana que faltaban numerosos elementos, entre ellos la heladera y distintos muebles. Además, señaló que parte de las pertenencias de su madre estaban tiradas dentro de una caja.

La hija de Juana Morales indicó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Familia. Sin embargo, manifestó su preocupación por la falta de respuestas y pidió que se investigue quién ingresó a la propiedad y qué ocurrió con los bienes.

“Mi mamá está desaparecida. No pueden entrar a su casa a sacar cosas de ella. Ni yo, que soy su hija, me metí a su casa a tocar nada”, expresó.

El reclamo por la investigación

Botha cuestionó el estado de la causa por la desaparición de su madre y advirtió que el episodio ocurrido en la vivienda profundiza la angustia que atraviesa la familia.

“Lo que quiero que se sepa es lo que está pasando con la causa de mi mamá, que aparte de que quedó frenada y nadie más hizo nada, ahora hacen esto con su casa”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar la documentación y los objetos que permanecían en el domicilio, donde Juana Morales vivió durante más de 25 años.

“En la casa de mi mamá había documentación, cosas importantes, una vida entera de mi mamá. No puede quedar esto así”, afirmó, y reclamó que las autoridades agilicen las actuaciones y brinden explicaciones sobre lo sucedido.

La joven también señaló que recibió amenazas, aunque no brindó detalles al respecto.

La preocupación por el paradero de su abuela

Durante su visita a la vivienda, Aldana Botha advirtió otra situación que le generó preocupación: su abuela, que compartía el domicilio con Juana Morales, tampoco se encontraba allí.

Según explicó, su madre estaba al cuidado de la mujer mayor y actualmente su abuela tampoco estaría atravesando un buen momento. “Hoy también me encontré con que fui y mi abuela no está ahí. Hoy yo no sé dónde está mi abuela. Ahora voy a averiguar”, manifestó.

La situación suma incertidumbre para la familia, que además de continuar buscando respuestas sobre la desaparición de Juana Morales, ahora intenta establecer qué ocurrió con la vivienda y el paradero de sus pertenencias.

“Nadie te responde, nadie te dice nada”

En el tramo final de sus declaraciones, Botha expresó el impacto emocional que atraviesan ella y sus hermanas ante la desaparición de su madre y los nuevos acontecimientos.

“Somos yo y mis hermanas. Ellas tampoco están bien. No estamos pasando una buena situación. Vamos muy mal las tres por todo lo que está pasando”, expresó.

La joven insistió en la necesidad de obtener respuestas y de que se investigue lo ocurrido en la vivienda de Juana Morales, mientras la familia continúa esperando avances en la causa por su desaparición.