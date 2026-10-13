En horas del mediodía del presente martes se concretó por solicitud de la fiscalía la audiencia de ampliación del plazo de investigación y revisión de la prisión preventiva que cumplen los imputados Michel Kevin González y Mariela Beatriz Altamirano. El fiscal Facundo Oribones solicitó la ampliación del plazo de investigación del caso por 6 meses, al igual que la prórroga de la prisión preventiva que cumplen ambos imputados por igual termino. Por su parte las defensas no se opusieron a los pedidos del fiscal. Finalmente, el juez penal subrogante resolvió autorizar la prórroga del plazo de investigación y mantener la prisión preventiva de ambos imputados González y Altamirano como lo solicitara el fiscal.

En un primer momento el fiscal Oribones requirió la ampliación del plazo de investigación preparatoria en virtud que el pasado 21 de octubre inició la pericia en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todavía no conocemos fecha de finalización de dicha pericia. A dicha petición adhirió la querella y ambas defensas no se opusieron.

A continuación, el fiscal requirió se prorrogue por 6 meses la prisión preventiva de González y Altamirano ya que no han variado las circunstancias por las cuales se les dictó anteriormente la medida en el control de detención. Existen elementos de convicción para tenerlos como probables autores del hecho investigado y a medida que avanza el caso los peligros procesales aumentan. Peligro de fuga por la falta de arraigo de ambos, por la gravedad del hecho investigado y por la pena en espera como resultado del proceso. Peligro de entorpecimiento ya que en libertad podrían influir sobre testigos.

La querella adhirió al pedido del fiscal de mantenimiento de la preventiva de ambos imputados y las defensas no plantearon objeción al pedido del fiscal.

Finalmente el juez penal resolvió autorizar la ampliación del plazo de investigación solicitado y mantener la prisión preventiva de González y Altamirano por seis meses, como lo solicitara el fiscal.

Presidió la audiencia Martín Cosmaro, juez penal subrogante; el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general Facundo Oribones, acompañado por la funcionaria Diana Guzman; la defensa de González fue ejercida por María de los Ángeles Garro; y la de Altamirano (por videoconferencia) por Vanesa Vera, ambas defensoras públicas. La querella fue representada por Castillo y el padre de Ángel y su pareja se encontraban asistidos por una profesional del SAVD.