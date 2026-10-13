La inflación, que Javier Milei prometió pulverizar con facilidad, no cede. De acuerdo al INDEC, en septiembre fue del 1.9%, es decir ligeramente mayor que la del mes pasado.

Junto con ello, ya casi nadie cree las cuentas raras que hace el presidente sobre las reservas y fondos que tiene la Argentina y su gestión para controlar una eventual corrida cambiaria u otros problemas financieros en función del plan económico.

Comenzó la discusión del presupuesto 2027, que es récord total en ajuste.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: