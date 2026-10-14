Comodoro Rivadavia comenzó este miércoles 14 de octubre con una mañana fresca, cielo cubierto y presencia de neblina, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 7 de la mañana, la temperatura era de 8,6°C, con una sensación térmica de 7,5°C. El viento soplaba desde el sudoeste a 8 kilómetros por hora, mientras que la presión atmosférica alcanzaba los 1021,2 hPa.

¿Cómo estará el tiempo durante este miércoles?

Para el resto de la jornada, el SMN anticipa una temperatura máxima de 15°C, con condiciones que irán mejorando parcialmente a medida que avance el día.

Durante la mañana podrían registrarse lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 15°C y viento del norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche se espera que continúe la nubosidad, con una temperatura aproximada de 12°C, viento del noreste y baja probabilidad de precipitaciones.

El fin de semana llegará con temperaturas de hasta 20°C

El pronóstico extendido muestra un aumento gradual de las temperaturas hacia el fin de semana.

Día Mínima Máxima Miércoles 14 9°C 15°C Jueves 15 8°C 15°C Viernes 16 8°C 18°C Sábado 17 9°C 20°C Domingo 18 10°C 20°C Lunes 19 11°C 18°C Martes 20 13°C 17°C

De acuerdo con estas previsiones, sábado y domingo serían los días más templados, con máximas que alcanzarían los 20°C.