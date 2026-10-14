La muerte de Jorge «El Roña» Castro continúa generando conmoción y sumó en las últimas horas el testimonio de una persona que aseguró haber presenciado los últimos minutos de vida del ex campeón mundial de boxeo en un bingo de Morón.

Marcos Tolosa, quien se encontraba en el establecimiento al momento del hecho, relató que Castro se descompensó repentinamente mientras permanecía en el lugar. Según su versión, el ex boxeador alcanzó a manifestar que sentía un dolor en el pecho antes de caer al suelo.

El relato del testigo

Tolosa señaló que el ex deportista aparentaba encontrarse en buen estado hasta el momento de la descompensación y cuestionó la respuesta sanitaria brindada en el lugar.

Según indicó, la asistencia médica tardó varios minutos en llegar y sostuvo que dentro del establecimiento no había personal sanitario permanente para responder a una emergencia.

Además, afirmó que Castro padecía diabetes y consideró que la descompensación podría haber estado relacionada con esa condición médica.

Qué dice el informe preliminar

De acuerdo con los primeros datos conocidos de la actuación policial, el encargado del bingo solicitó asistencia de emergencia al advertir que una persona se encontraba descompensada en el interior del establecimiento.

Personal policial y servicios médicos acudieron al lugar, donde constataron que el ex boxeador ya no presentaba signos vitales.

Las actuaciones iniciales señalaron que Castro padecía diabetes y que habría sufrido una baja de insulina. La causa quedó caratulada como «averiguación de causales de muerte» y continúa bajo investigación.

La despedida de su pareja

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, Noelia Vigliarolo, pareja del ex campeón, compartió en redes sociales un emotivo mensaje de despedida.

En la publicación recordó los años compartidos junto a Castro, destacó el vínculo afectivo que mantenían y expresó el profundo dolor que le provocó su fallecimiento.

Además, reveló que ambos tenían previsto comprometerse durante un viaje a la costa programado para el próximo fin de semana con motivo del Día de la Madre.

La publicación recibió numerosos mensajes de acompañamiento y condolencias por parte de seguidores, amigos y admiradores del histórico boxeador argentino.