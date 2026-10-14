Mientras continúan apareciendo ejemplares muertos en las costas chubutenses, especialistas de la Red de Fauna Costera y del Plan de Monitoreo Sanitario de la Ballena Franca Austral profundizan los trabajos de investigación para determinar las causas del fenómeno sanitario que afecta a la especie.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Turismo y los municipios de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, con el objetivo de monitorear la situación y obtener información científica que permita comprender el origen de los casos registrados.

Avanzan las necropsias y toma de muestras

En el marco del plan encabezado por la doctora Marcela Uhart, los equipos técnicos realizan necropsias y recolección de muestras destinadas a estudios microbiológicos y científicos.

A estas tareas se sumará de forma progresiva un programa de muestreo de agua y moluscos en los golfos Nuevo y San José, una estrategia que será implementada por etapas debido a la complejidad logística que demanda el operativo.

Un fenómeno distinto al registrado meses atrás

Las autoridades indicaron que los hallazgos de la última semana presentan características diferentes a las observadas anteriormente en ballenatos.

En los estudios previos se había detectado la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae, asociada a cuadros de septicemia. Sin embargo, los ejemplares adultos encontrados recientemente no muestran, hasta el momento, indicios preliminares que permitan vincular las muertes con ese mismo agente bacteriano.

Analizan una posible relación con la alimentación

Los investigadores mantienen un monitoreo constante sobre ejemplares adultos y juveniles para determinar si el origen del fenómeno podría estar relacionado con factores alimentarios.

Entre las hipótesis que se analizan figura la posible presencia de toxinas generadas por procesos naturales del ecosistema marino, como eventos de marea roja vinculados a bacterias y microalgas. De confirmarse esa situación, se trataría de un fenómeno natural sobre el que no sería posible intervenir de manera directa.

Piden no acercarse a los animales varados

Desde los organismos involucrados destacaron que las tareas de remoción de restos observadas en distintos puntos de la costa responden a protocolos sanitarios destinados a proteger a la población y garantizar un manejo adecuado de los ejemplares.

Por ese motivo, solicitaron a la comunidad no acercarse a los animales muertos y respetar los perímetros de trabajo establecidos por los equipos especializados durante las tareas de retiro y limpieza de playas.