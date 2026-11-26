La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) descubrió este miércoles una placa conmemorativa en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) para homenajear a los 44 chubutenses detenidos-desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar.

Uno de los aspectos destacados del acto fue la incorporación de dos nuevos nombres al memorial: Eduardo Jorge Clavijo y Raúl Jorge Reydó, ambos oriundos de Chubut y trabajadores de YPF secuestrados en la ciudad de La Plata durante el terrorismo de Estado.

La ceremonia reunió a familiares de las víctimas, docentes, jubilados, militantes e integrantes de organismos de derechos humanos, en el marco de las actividades impulsadas por los 50 años del golpe cívico-militar. Durante el encuentro se reafirmó el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y se anunció que el reconocimiento será replicado en las sedes de Puerto Madryn y Esquel.

La historia de Clavijo y Reydó fue especialmente recordada durante la jornada. Clavijo, conocido como «Coco», nació en Comodoro Rivadavia, trabajaba en la Refinería La Plata de YPF y estudiaba Geología cuando fue secuestrado el 3 de diciembre de 1976. Reydó, apodado «Negro», era delegado sindical del SUPE en Ensenada y fue secuestrado el 20 de mayo de 1977. Ambos permanecen desaparecidos.

En el acto también participaron referentes de derechos humanos de la provincia, quienes destacaron la importancia de sostener las políticas de búsqueda de identidad y preservación de la memoria histórica. Además, desde ADU y CONADU Histórica remarcaron la necesidad de defender la universidad pública y mantener vigentes las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

La actividad concluyó con un homenaje a los desaparecidos chubutenses y un reconocimiento especial a Clavijo y Reydó por su militancia, compromiso social y trayectoria como trabajadores de YPF.