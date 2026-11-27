La gestión y conservación del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías contará con una nueva etapa de trabajo conjunto tras la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Camarones, que además fue ratificado por la Legislatura provincial.

El acuerdo permitirá dar continuidad a distintas acciones destinadas a proteger el patrimonio natural del área, mejorar la infraestructura existente y optimizar los servicios ofrecidos a turistas y visitantes.

Entre los objetivos centrales de la iniciativa se encuentran el fortalecimiento de la conservación ambiental, la promoción turística y el desarrollo de actividades que contribuyan a un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Cabo Dos Bahías forma parte del Parque Provincial Patagonia Azul y constituye uno de los principales atractivos de Camarones por su biodiversidad y su valor paisajístico. En ese contexto, las autoridades buscan consolidar estrategias que permitan compatibilizar el crecimiento de la actividad turística con la preservación de los ecosistemas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el convenio fortalece la cooperación institucional entre ambos organismos y contribuye a generar nuevas oportunidades para la comunidad local a partir de un modelo de desarrollo que tiene a la conservación ambiental como eje principal.