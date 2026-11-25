La Secretaría de Pesca del Chubut confirmó que sigue vigente la veda por marea roja en toda la jurisdicción provincial durante noviembre de 2026, una disposición que prohíbe la extracción y consumo de moluscos bivalvos y gasterópodos con el fin de proteger la salud pública.

La decisión se mantiene tras detectarse niveles de toxinas paralizantes de moluscos (TPM) en los monitoreos realizados en distintos puntos de la costa. Los resultados fueron evaluados según los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino para el consumo humano.

Desde el organismo provincial señalaron que la continuidad o eventual levantamiento de la restricción dependerá de los próximos análisis y del cumplimiento de los programas de control, prevención y clasificación de zonas afectadas por el fenómeno.

La advertencia tiene alcance en toda la provincia y no se limita a sectores costeros específicos. Por este motivo, las autoridades recomendaron respetar las restricciones vigentes hasta que nuevos estudios determinen condiciones seguras para el consumo.

La marea roja es un fenómeno natural generado por la proliferación de determinadas microalgas capaces de producir toxinas que se acumulan en los moluscos, representando un riesgo para la salud de las personas.