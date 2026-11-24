Se retuvieron 35 rodados y se labraron 160 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. El registro de alcoholemias más elevadas fue en las ciudades de Trelew con 2.32 g/l y Comodoro Rivadavia con 2,38 g/l de alcohol en sangre.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó durante este fin de semana largo un amplio operativo de prevención y fiscalización vial en rutas, centros urbanos y principales accesos de la provincia. Las tareas estuvieron orientadas a reforzar la seguridad en la circulación, promover conductas responsables al volante y reducir los riesgos de siniestros viales ante el incremento del desplazamiento vehicular.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.362 vehículos, realizó 4.168 test de alcoholemia y retiró a 40 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 1.925 vehículos, se realizaron 1.048 test de alcoholemia, se detectó a 8 conductores en estado de ebriedad, se labraron 44 infracciones y se retuvieron 4 vehículos.

En Rada Tilly, se controlaron 34 vehículos en circulación y se labró el acta de infracción.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención se controlaron 37 vehículos, se realizaron 37 test de alcoholemia, hubo un caso positivo y se labraron 3 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew y Gaiman

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.093 vehículos, se efectuaron 828 test de alcoholemia en los que se detectaron a 14 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 19 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 2 vehículos.

En Gaiman, se verificaron 105 vehículos y se realizaron 91 controles de alcoholemia, se detectaron 2 conductores con resultado positivo y se labraron 2 actas de infracción.

Puerto Madryn y Puerto Pirámides

En Puerto Madryn, se controlaron 533 vehículos en circulación, se realizaron 255 test de alcoholemia y se detectaron 5 conductores alcoholizados, se labraron 21 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvieron 17 vehículos.

En Puerto Pirámides fueron controlados 86 vehículos y se labró un acta de infracción.

Camarones

En la localidad de Camarones se controlaron 84 vehículos, y no se registraron infracciones.

Comarca Andina

En esta zona de la provincia las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 831 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 405 test de alcoholemia, se detectaron a 6 conductores alcoholizados, se labraron 33 infracciones y se retuvieron 7 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.507 vehículos, se realizaron 1.485 test de alcoholemia, se comprobaron 4 casos positivos, se labraron 35 infracciones y se retuvo un vehiculo.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 142 vehículos y se realizaron 5 test de alcoholemia, sin registrarse infracciones de tránsito.

En Paso de Indios, se controlaron 33 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 168 vehículos en circulación y se realizaron 14 test de alcoholemia sin detectar positivos.

En Río Pico, se controlaron 317 vehículos en circulación y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Tecka, se controlaron 430 rodados y se registraron 3 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un vehículo.