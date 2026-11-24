La Municipalidad de Rada Tilly invita a participar de dos jornadas gratuitas, el 27 y 28 de noviembre, para abordar la salud mental en el deporte. Los encuentros estarán a cargo de Juan Manuel Brindisi, psicólogo deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y estarán dirigidos a deportistas, entrenadores, dirigentes y profesionales vinculados al ámbito deportivo.

Bajo el lema “Jugar, pertenecer, cuidarnos”, la propuesta busca generar espacios de encuentro y reflexión sobre la salud mental en el deporte, las presiones que atraviesan quienes lo practican y la importancia de fortalecer los vínculos y el acompañamiento dentro de los clubes.

La primera jornada, “Lo que te hace jugar”, se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 18:30 horas, en el SUM de la Escuela Secundaria N.º 718 (Coronel Tomás Espora 275). Estará destinada a jóvenes y adultos que practican deportes y abordará temas como la motivación, las presiones, la frustración y el cuidado entre compañeros.

El sábado 28 de noviembre, a las 10:30 horas, la actividad continuará en el Centro Cultural Rada Tilly con “Sostener la escena: oficio, club y salud mental”, un encuentro orientado a entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, cuerpos técnicos y profesionales de la salud y del ámbito social. Se trabajará sobre el rol de los clubes como espacios de cuidado, la detección temprana de situaciones de malestar y la prevención del suicidio.

Juan Manuel Brindisi integra la Dirección de Psicología y Deportes de la AFA y trabaja con las Selecciones Nacionales. Durante ambas jornadas compartirá experiencias y herramientas para promover el bienestar y el cuidado de quienes forman parte de los espacios deportivos.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud del Municipio, en el marco de sus acciones de promoción y prevención de la salud mental y en articulación con el programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia) de UNICEF. El objetivo es seguir construyendo entornos deportivos más saludables, seguros y libres de violencias.

Ambas jornadas son gratuitas y abiertas a sus respectivos destinatarios. Si bien la inscripción no es obligatoria, se solicita completar un registro previo para facilitar la organización: