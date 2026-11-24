El fuego fue reportado a pocos metros del intercambiador, en una jornada marcada por el viento. Las imágenes difundidas muestran a bomberos trabajando en el sector.

Un incendio de pastizales fue reportado junto a la Ruta Nacional 3, a pocos metros del intercambiador de la zona sur de Trelew, según una publicación de Radio Chubut.

Las imágenes compartidas muestran la presencia de una autobomba y bomberos trabajando sobre el terreno, con humo extendido por el sector.

El episodio se registra en una jornada ventosa.