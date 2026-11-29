(Sputnik) El Tribunal Internacional del Derecho del Mar denegó por 18 votos contra 3 las medidas provisionales que pedía Argentina para impedir un proyecto de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas autorizado por Reino Unido, que ocupa el archipiélago desde 1833 y cuya soberanía reclama la nación sudamericana.
«Por 18 votos contra 3, dadas las conclusiones en párrafo 129, el tribunal rechaza la prescripción de medidas provisionales solicitadas por Argentina el 13 de octubre de 2026», indica una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La Corte tomó nota de que el proyecto de explotación de recursos en la cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto Sea Lion (León Marino), liderado por la petrolera israelí Navitas y acompañado por la británica Rockhopper, no comenzará antes de marzo de 2028; que las perforaciones no darán inicio antes de marzo de 2027, y que no se otorgarían nuevas licencias, dado que el régimen de licencias se encuentra suspendido, de acuerdo a Londres.
El organismo sí exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral entre diciembre de este año y enero de 2027, en base al Anexo XVII de la Convemar, para continuar en esta instancia el litigio en torno al proyecto de explotación de petróleo que se sitúa a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la plataforma continental argentina.
Argentina comenzó este proceso el 28 de septiembre, cuando se amparó en el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar y otorgó dos semanas de plazo al Reino Unido para que interrumpiera cualquier proyecto de exploración de petróleo en las Islas Malvinas, bajo la advertencia de que recurriría al tribunal, hecho que concretó pasado ese lapso.
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