(Sputnik) El Tribunal Internacional del Derecho del Mar denegó por 18 votos contra 3 las medidas provisionales que pedía Argentina para impedir un proyecto de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas autorizado por Reino Unido, que ocupa el archipiélago desde 1833 y cuya soberanía reclama la nación sudamericana.

«Por 18 votos contra 3, dadas las conclusiones en párrafo 129, el tribunal rechaza la prescripción de medidas provisionales solicitadas por Argentina el 13 de octubre de 2026», indica una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La Corte tomó nota de que el proyecto de explotación de recursos en la cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto Sea Lion (León Marino), liderado por la petrolera israelí Navitas y acompañado por la británica Rockhopper, no comenzará antes de marzo de 2028; que las perforaciones no darán inicio antes de marzo de 2027, y que no se otorgarían nuevas licencias, dado que el régimen de licencias se encuentra suspendido, de acuerdo a Londres.

El organismo sí exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral entre diciembre de este año y enero de 2027, en base al Anexo XVII de la Convemar, para continuar en esta instancia el litigio en torno al proyecto de explotación de petróleo que se sitúa a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la plataforma continental argentina.

Argentina comenzó este proceso el 28 de septiembre, cuando se amparó en el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar y otorgó dos semanas de plazo al Reino Unido para que interrumpiera cualquier proyecto de exploración de petróleo en las Islas Malvinas, bajo la advertencia de que recurriría al tribunal, hecho que concretó pasado ese lapso.

Buenos Aires y Londres expusieron sus argumentos en unas audiencias ante el tribunal que se celebraron el 10 y el 11 de noviembre. La actual gestión cuestiona la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas al señalar que las aguas que rodean el archipiélago se encuentran sobre la plataforma continental argentina.

El 17 de septiembre, el presidente argentino, Javier Milei, remitió al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno enmarca en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, para agravar las sanciones contra las empresas que avancen en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El Ejecutivo argentino advirtió entonces que presentaría denuncias en la justicia contra empresas petroleras que intervengan en este tipo de iniciativas.

A partir del reclamo soberano de Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 intentó recuperarlas en abril de 1982 por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota de la nación sudamericana y que dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.