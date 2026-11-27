El Senado dio media sanción por 43 votos a favor y 29 en contra a un proyecto de reforma electoral que incluye la suspensión para el año que viene de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

«Resultando aprobado», anunció durante la sesión especial del jueves el presidente provisional de la cámara alta, Bartolomé Abdala.

El partido gobernante, la Libertad Avanza (ultraderecha), logró superar los 37 votos que necesitaba para obtener la mayoría absoluta requerida con sus 21 senadores y con el respaldo de partidos de la oposición dialogante con el oficialismo, como la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, además de otras fuerzas regionales.

La iniciativa del oficialismo, que deberá girar ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, replica la suspensión de las elecciones primarias que también avaló el Congreso en 2025, cuando se celebraron las parlamentarias en las que resultó vencedor el oficialismo.

El proyecto de ley del Gobierno también reduce del 5 por ciento al 2,5 por ciento el tiempo de publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales, y establece la obligatoriedad del debate presidencial únicamente en caso de que haya que celebrar una segunda vuelta de los comicios.

La iniciativa incorpora además la posibilidad de afiliarse de manera digital a un partido, y confirma que no podrán ser candidatos quienes tiene condena en segunda instancia por un delito doloso.

El Senado también debatirá este jueves con vistas a su sanción un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que ya fue sancionado en 2024 por la Cámara de Diputados y que de no haberse tratado hubiera perdido estado parlamentario.

Esta iniciativa, impulsada por la Iglesia católica, se impuso frente los sectores que resistían esta ley, como las casas de apuestas, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y diversos gobernadores, que logran cuantiosas recaudaciones a partir del juego online.

El oficialismo goza de una posición más holgada en el Congreso tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, a raíz de las elecciones parlamentarias de octubre de 2025, al consolidarse como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y una de las más numerosas en el Senado, junto al Partido Justicialista (peronismo). (Sputnik)