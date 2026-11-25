Un tribunal argentino de segunda instancia ordenó profundizar la investigación sobre el financiamiento a Revolución Federal, una organización vinculada con el intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en septiembre de 2022, al revocar los sobreseimientos de dos hermanos vinculados con la entidad, quienes a su vez son hermanos del actual ministro de Economía, Luis Caputo.

«La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal reabrió la investigación sobre los hermanos Caputo por el financiamiento a Revolución Federal», informaron este miércoles fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.

La denominada Cámara Federal revocó los sobreseimientos de los hermanos Flávio y Rosana Caputo, que en primera instancia habían sido sobreseídos por el supuesto financiamiento a Revolución Federal, una agrupación investigada por sus actividades violentas y sus vínculos con el intento de magnicidio contra Fernández.

Por unanimidad, los camaristas consideraron que el cierre de la causa fue prematuro, que no estaban dadas las condiciones para clausurar definitivamente la investigación y ordenaron producir nuevas pruebas, entre ellas las declaraciones de tres testigos clave.

La pesquisa se inició a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron transferencias por más de 6,5 millones de pesos (42.483 dólares al cambio de entonces) realizadas entre enero y agosto de 2022 desde dos fideicomisos administrados por los hermanos Caputo, Espacio Añelo y Santa Clara del Sur.

Esos fondos tuvieron como destino cuentas a nombre de quien encabezaba Revolución Federal, Jonathan Morel, de una empleada de su carpintería, Ailén Vallero, y de su expareja Evelyn Balboa.

Al hacer lugar a los recursos presentados por las querellas que encabezan la exmandataria y el diputado Juan Grabois, los jueces ordenaron que se cite a Vallero, a Balboa y María Isabel Said, quien emitió las facturas, por considerar que sus testimonios eran de «especial relevancia probatoria».

Los camaristas entendieron que esas declaraciones pueden aportar información para corroborar o descartar la hipótesis del presunto financiamiento de Revolución Federal a través de operaciones comerciales relacionadas con el equipamiento de un edificio entero en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén (suroeste).

La justicia consideró que debe determinarse si esas transferencias respondieron solo a trabajos de carpintería y provisión de muebles por parte del dirigente de Revolución Federal para el edificio de Añelo o si existía un mecanismo para financiar las actividades de la agrupación.

Durante una audiencia ante la Cámara, la querella de la también ex vicepresidenta (2019-2022) planteó interrogantes sobre el vínculo entre Rosana Caputo y Jonatan Morel, a quien le encargó trabajos de una magnitud que excedían su capacidad productiva, según la acusación.

La acusación también cuestionó el papel que desempeñó Rosana Caputo en esa operación, pues testigos señalaron que ella no formaba parte de la empresa de su hermano y que, sin embargo, para ese proyecto desplazaron al empleado que de manera habitual se ocupaba de esas tareas y la designaron como responsable de la decoración.

La querella también cuestionó el pago en efectivo del 32 por ciento del presupuesto, cuando la empresa estaba habituada a que los desembolsos en esa modalidad no superasen el cinco por ciento.

En un dictamen emitido en primera instancia, el fiscal federal Gerardo Pollicita consintió con el sobreseimiento de los hermanos Caputo, aunque reconoció que las medidas realizadas habían permitido detectar «ciertas irregularidades indiciarias».

Pollicita destacó que se habían analizado llamadas, conversaciones y teléfonos celulares de distintos integrantes de Revolución Federal sin encontrar comunicaciones entre Morel y Rosana Caputo que hicieran referencia a actividades ajenas a la relación laboral.

CAUSA PRINCIPAL

La investigación por el presunto financiamiento de Revolución Federal tuvo lugar mientras en paralelo se daba curso a otra causa contra los integrantes de la agrupación, considerada el expediente principal.

En noviembre de 2022, el juez interviniente de primera instancia, Marcelo Martínez de Giorgi, consideró acreditado que Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal habían organizado una agrupación que utilizaba redes sociales y medios de comunicación para difundir mensajes intimidantes y violentos contra las autoridades del Poder Ejecutivo y sus simpatizantes.

Con el procesamiento de estos cuatro acusados, el magistrado sostuvo que el objetivo de Revolución Federal era incitar a la renuncia de funcionarios, alentar la persecución y promover la violencia colectiva, y asoció el clima de violencia social generado por esas actividades con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner del 1 de septiembre de 2022.

En febrero de 2023, la Cámara Federal confirmó de manera parcial los procesamientos, aunque modificó la calificación legal y encuadró de manera provisional las conductas en el delito de incitación a la violencia colectiva.

Después de procesar en 2024 a una cuarta integrante de Revolución Federal, en septiembre de 2026 el juez De Giorgi elevó la causa a juicio, pero todavía no hay fecha de inicio del debate oral. (Sputnik)