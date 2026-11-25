La concentración será desde las 16 en Plaza 83, con actividades comunitarias y una marcha a las 18. Cintia Brooks, integrante de la Multisectorial Feminista y secretaria de Género de ATECH Regional Sur, cuestionó el deterioro de las políticas de prevención.

Bajo la consigna “La violencia y el ajuste no se aguantan más”, organizaciones feministas convocan este miércoles 25 de noviembre a una jornada de visibilización en la Plaza 83, también conocida como Compuchehue, en Comodoro Rivadavia.

La actividad comenzará a las 16, con testeos gratuitos y confidenciales, una feria de trueque y un micrófono abierto para la participación de la comunidad. A las 18 está previsto el inicio de una marcha por las calles céntricas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Semana del Orgullo, Cintia Brooks, integrante de la Multisectorial Feminista y secretaria de Género de ATECH Regional Sur, advirtió sobre la persistencia de las violencias y reclamó respuestas estatales.

Durante la entrevista, Brooks vinculó el ajuste económico con el hambre y la precarización, y lo caracterizó como una forma de violencia institucional. Según sostuvo, la reducción de recursos y personal debilita los dispositivos destinados a prevenir situaciones de violencia y acompañar a quienes las atraviesan.

También cuestionó lo que describió como un desmantelamiento de políticas públicas y señaló que la falta de financiamiento limita la capacidad de intervención del Estado.

La referente sindical expresó preocupación por la falta de inversión y capacitación en Educación Sexual Integral (ESI). En ese sentido, reivindicó los derechos conquistados por los movimientos feministas y la marea verde, y sostuvo la necesidad de defenderlos frente al escenario político actual.

Brooks también criticó el discurso del presidente de la Nación, al que atribuyó mensajes de odio hacia las mujeres y otros colectivos.

La convocatoria propone llevar estos reclamos al espacio público y reunir a la comunidad en una jornada de participación, intercambio y movilización.