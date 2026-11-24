Los empleados mantienen una retención de servicios y denuncian que les adeudan el 50% de sus haberes.

Trabajadores de OCA mantienen este martes una retención de servicios ante la falta de pago de la totalidad de sus salarios. En medio del conflicto, difundieron un pedido de comprensión a quienes esperan recibir sus envíos y solicitaron acompañamiento al reclamo.

Según denunciaron los empleados, todavía les adeudan el 50% de sus haberes y el cobro en cuotas es una situación que se repite desde hace más de un año. Entre los afectados hay trabajadores con más de dos décadas de antigüedad en la empresa.

Bajo la consigna “Detrás de cada envío hay trabajadores y familias”, los empleados señalaron que comprenden las dificultades que generan las demoras en la entrega de paquetes, pero remarcaron que la medida responde al incumplimiento salarial.

“Sabemos que detrás de cada paquete y cada envío hay alguien que espera recibirlo, pero también detrás de cada trabajador hay una familia que necesita cobrar su sueldo para vivir”, expresaron en el mensaje.

También sostuvieron que los retrasos no responden a una falta de compromiso con sus tareas. “Es el resultado de una situación que nadie debería tener que atravesar: trabajar y no cobrar”, manifestaron.

Al reclamo por los haberes se suman denuncias de demoras en las transferencias de cuotas alimentarias que la empresa descuenta de los salarios para depositar en las cuentas correspondientes.

“Nos descuentan el dinero, pero hace meses que lo depositan recién el último día hábil del mes”, relató uno de los trabajadores.

Los empleados solicitaron solidaridad de la comunidad mientras sostienen la medida. “Cobrar un sueldo no es un privilegio, es un derecho”, señalaron.