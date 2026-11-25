Jorge Gil, ex rector de la Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco, recordó a ABC Radio por FM Records que “Argentina ya venía en un proceso recesivo técnico donde disminuye el PBI y el EMAE que mide la productividad. Según normas del FMI y el Banco Mundial cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de la actividad económica se ingresa en un proceso de recesión y esto es lo que ha sucedido con el país desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre”.

Luego explicó que “Una cosa son las mediciones macroeconómicas y otra cosa son los discursos de la economía política que busca discursos que atemperen o sobreexciten la realidad, lo concreto es que la recesión es una causa de la política económica generada por los gobiernos de los países”.

“Ahora se dice que en septiembre hubo un aumento del 1,1% en el PBI y pronostican que en este trimestre la caída se modifique, pero lo concreto es que hay una recesión que la vivimos todos en lo cotidiano con nuestras familias y nuestras economías”, resaltó.

Gil aseguró que “Lo peor del caso es que hay una inflación que orilla entre el 25 y el 30% que es una barbaridad en términos de un ambiente recesivo y porque no hay emisión monetaria, pero asó y todo hay inflación”.

Por último, manifestó que “El primer dato de la recesión es cuando empieza a bajar el consumo y eso sucede porque los ingresos son insuficientes. Es importante marcar que esta dándose un proceso de desinversión industrial donde las empresas se están desprendiendo de sus stocks y de sus bienes de uso como lo que esta sucediendo en Chubut producto de la caída del empleo y el cierre de las empresas. Eso hace que en la zona se viva más fuertemente la recesión”.