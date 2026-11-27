En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, junto al presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), Miguel Arnaudo, inauguró este jueves en Comodoro Rivadavia la nueva sede de Seros y el Albergue de Derivados, un complejo diseñado para mejorar la atención, ampliar las prestaciones y brindar mayor comodidad a los afiliados y sus familias.

La obra, construida con recursos provinciales a partir de una inversión superior a los 20 millones de dólares, cuenta con aproximadamente 4.000 metros cuadrados cubiertos.

El nuevo complejo integra en un mismo predio la atención administrativa, los servicios médicos ambulatorios y el alojamiento transitorio para pacientes derivados y sus acompañantes. De este modo, brinda una respuesta concreta a quienes deben trasladarse a Comodoro Rivadavia para realizar tratamientos prolongados o acceder a prestaciones de mayor complejidad.

Mejor atención y más comodidades

Durante la inauguración, Torres destacó que “los afiliados de Seros se merecían, en Comodoro Rivadavia y para toda la provincia, una sede administrativa y clínica como la que hoy estamos inaugurando, con más de 4 mil metros cuadrados construidos, 25 consultorios, quirófano para cirugías ambulatorias y más de once habitaciones en la residencia para que los familiares puedan acompañar a los pacientes”.

El mandatario remarcó que muchos afiliados deben viajar a la ciudad para recibir tratamientos largos y complejos, especialmente en centros de referencia oncológica de la Patagonia.

“En esta sede van a poder acompañar a sus familiares mientras se alojan en una residencia con todas las comodidades, con consultorios médicos en el mismo edificio, habitaciones adaptadas y la atención de calidad que merecen”, expresó.

“Esta es la sede de Seros que se merecían todos los afiliados de la provincia del Chubut, donde van a poder realizar todos los trámites sin que se le cobre un solo peso de coseguro a nadie”, concluyó Torres.