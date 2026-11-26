El Senado de la Nación sesionará este jueves desde el mediodía con un temario cargado de proyectos que tienen como ejes principales la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación definitiva de la ley de prevención de la ludopatía y combate al juego ilegal.

La iniciativa vinculada a las PASO es una de las prioridades del Gobierno nacional, que busca dejar sin efecto las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027. Para ello, La Libertad Avanza alcanzó acuerdos con distintos espacios políticos con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con la propuesta.

El proyecto también contempla la implementación de la denominada Ficha Limpia, además de la suspensión de la elección de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y modificaciones en el esquema de publicidad electoral.

Por otra parte, uno de los debates más esperados será el de la ley destinada a prevenir la ludopatía y regular las apuestas online. La propuesta prohíbe la publicidad y promoción de juegos de azar en medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y eventos deportivos, además de establecer mecanismos para restringir el acceso de menores a estos sitios.

La iniciativa también prevé sanciones para quienes exploten plataformas de apuestas sin autorización y fija penas de entre tres y ocho años de prisión para los responsables de sistemas ilegales de juego.

Además de estos temas, la Cámara alta abordará ascensos diplomáticos, designaciones judiciales y proyectos relacionados con beneficios para las pymes, la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la prórroga del Estatuto del Periodista.

Fuente: agencia NA