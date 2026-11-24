En una conferencia de prensa realizada en la Legislatura Provincial, el titular de la Secretaría Electoral Permanente brindó precisiones sobre el cronograma de los próximos comicios, la consulta del padrón y los requisitos que deberán cumplir los postulantes.

Este mediodía, en la sala de plenarios de la Legislatura Provincial, el Secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, encabezó un encuentro con los medios de comunicación para detallar los aspectos centrales de la organización de los comicios previstos para el próximo 21 de marzo.

Durante su exposición, el funcionario llevó tranquilidad respecto a la habilitación de las distintas fuerzas políticas para competir en las urnas. Aclaró que todas aquellas agrupaciones a las que el Tribunal Electoral no les haya retirado su personería conservan plenos derechos para presentarse. «Las inquietudes que se están sembrando, seguramente por ignorancia —no creo que por mala voluntad—, no tienen ningún asidero», sentenció, al tiempo que adelantó que esta semana se difundirá el listado depurado de los espacios vigentes.

Asimismo, Tullio recordó que desde antes de la convocatoria oficial realizada por el Gobernador, se encuentra publicado en el portal web del organismo el padrón provisorio nacional. En este sentido, remarcó la importancia de que la ciudadanía verifique sus datos con antelación para gestionar los reclamos pertinentes ante eventuales errores.

Articulación institucional y búsqueda de voluntarios

Con el objetivo de poner en marcha el Código Electoral, el próximo 4 de diciembre a las 11:00 se reunirá por primera vez el Consejo de Partidos Políticos. Este órgano consultivo nucleará inicialmente a todas las fuerzas provinciales —que luego deberán unificar su representación al conformarse las alianzas— y funcionará durante toda la campaña para acordar y comunicar los lineamientos organizativos.

Por otra parte, el titular de la Secretaría anunció la firma de una resolución que habilita, durante diciembre y enero, el registro de voluntarios para desempeñarse como autoridades de mesa. Según precisó, se requieren alrededor de tres mil personas en todo el territorio provincial para cubrir la jornada cívica, motivo por el cual solicitó la colaboración de la prensa para dar amplia difusión al llamado.

Fechas clave y controles a candidatos

Hacia el cierre de la conferencia, se repasaron los plazos establecidos en el cronograma oficial:

12 de diciembre: instancia habilitada para presentar observaciones o reclamos sobre el padrón.

20 de diciembre: fecha límite para que los municipios adhieran al llamado realizado por el Gobernador.

21 de diciembre: vencimiento del plazo para la constitución de alianzas provinciales o municipales.

15 de enero: cierre del período destinado a los mecanismos internos de selección de postulantes.

Finalmente, desde el organismo fiscalizador subrayaron que se aplicarán estrictos controles sobre quienes aspiren a un cargo público: se exigirá el cumplimiento de la paridad de género y quedarán inhabilitadas aquellas personas que cuenten con una doble sentencia condenatoria o figuren en el registro de deudores alimentarios morosos.