La intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, no solo confirmó que en Rada Tilly se votará el 21 de marzo, también que ese día buscará la reelección como jefa comunal de la villa.

Con esta determinación, Peralta terminó de enterrar la posibilidad de compartir fórmula con el gobernador Ignacio Torres, que ahora debe definir en poco tiempo quien será su candidato a la vice. Todos los caminos, en principio, conducen a su actual compañero de fórmula, Gustavo Menna.

El adelantamiento electoral también provocó un gran movimiento en el PJ que, en estas primeras horas, se debate entre internas, para lo que tiene poco tiempo, o buscar la unidad entre los tres precandidatos a la gobernación: los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski, y el intendente de Dolavon, Dante Bowen.