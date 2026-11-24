En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevará adelante este miércoles 25 de noviembre una jornada especial de prevención y atención sanitaria en el tráiler de Salud, ubicado en la sede vecinal del barrio Rodríguez Peña, sobre calle Joaquín González entre Miguel Peña y Matienzo.

La propuesta tendrá como eje el cuidado de la salud visual de adultos mayores y de personas que padecen enfermedades crónicas, especialmente diabetes. Durante la jornada se realizarán controles oftalmológicos, estudios de fondo de ojos y evaluaciones de agudeza visual.

Además, los vecinos podrán acceder a controles de clínica médica, atención odontológica, electrocardiogramas sin necesidad de contar con orden médica, prácticas de enfermería y vacunación.

En tanto, profesionales de la salud brindarán una charla informativa sobre prótesis dentales destinada a quienes buscan interiorizarse sobre este tipo de tratamientos.

La actividad también contará con la presencia del programa Medicamentos Solidarios, mediante el cual se entregarán fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, osteoporosis, dislipemias e hipotiroidismo. Para acceder al beneficio, los pacientes deberán presentar una receta médica actualizada.

Desde el Municipio indicaron que la iniciativa apunta a fortalecer la prevención, fomentar los controles periódicos y acercar servicios de salud a los distintos barrios de la ciudad.