Durante el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, el diputado nacional Juan Pablo Luque expuso la difícil realidad económica y social que atraviesa los vecinos de la provincia, cuestionó la desigualdad entre los recursos que genera la provincia y los que recibe de Nación, y reclamó inversiones en infraestructura. “El presupuesto nacional tienen que contemplar lo que la provincia aporta al país».

Con una fuerte defensa de los intereses de los chubutenses, el legislador nacional puso de manifiesto las contradicciones de una provincia que genera riqueza para el país, pero que enfrenta un preocupante crecimiento de la pobreza, la pérdida de empleo y la falta de inversión nacional.

Luque destacó que Chubut fue la sexta provincia exportadora del país durante el primer semestre del año, con 1.760 millones de dólares provenientes del aluminio, el petróleo y la pesca, lo que representa un crecimiento del 60% respecto del año anterior.

Sin embargo, señaló que, mientras la provincia genera el 4% de las exportaciones argentinas, recibe apenas el 1,5% de los recursos que Nación transfiere a las provincias.

“Una provincia que da tanto y recibe tan poco no tiene mala suerte. Está siendo tratada como una caja”, expresó.

*La realidad de los chubutenses*

Durante su intervención, el diputado advirtió que la pobreza en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly pasó del 26,9% al 37,2% en un año, alcanzando a 98 mil personas. En tanto, en Rawson y Trelew llegó al 35%, con uno de cada diez vecinos en situación de indigencia.

A ello sumó la pérdida de más de 13 mil puestos de trabajo privados registrados desde diciembre de 2023 y la desaparición de 720 empleadores. En sectores fundamentales para la economía provincial, como el petróleo y la construcción, se perdió uno de cada cuatro puestos laborales.

También hizo referencia al elevado costo de vida que deben afrontar las familias chubutenses: “Más pobreza, menos trabajo, todo más caro. Esa es la Patagonia que este presupuesto no quiere ver”, manifestó.

*Menos obras y más endeudamiento*

Luque cuestionó que el Presupuesto 2027 contemple una caída de un tercio en términos reales de la obra pública nacional en Chubut, en un contexto en el que la provincia cuenta con más de 700 kilómetros de rutas nacionales en condiciones críticas.

Asimismo, hizo referencia al endeudamiento del Gobierno provincial por 650 millones de dólares a una tasa del 9,45%, y advirtió sobre las consecuencias que tiene para los vecinos la retirada del Estado nacional.

“Cuando la Nación se retira, alguien paga la cuenta. Y ese alguien son los vecinos de mi provincia”, afirmó.

*Propuestas concretas para Chubut*

El diputado reclamó que se restituyan las partidas presupuestarias para finalizar la obra del azud del Lago Fontana, que se incorporen inversiones para las rutas nacionales 3, 25 y 40 y una distribución más justa de los recursos para una provincia que aporta significativamente a la economía nacional.

“Chubut no es una caja, no es una zona de sacrificio. Chubut es su gente. Y su gente está esperando una respuesta”, concluyó.