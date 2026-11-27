Como cierre de la sesión, el Concejo aprobó ayer otorgar la Distinción Municipal Honorífica “Cerro Chenque” a Leopoldo “Kelo” Morales, a partir de un proyecto de la concejal Gabriela Simunovic. El reconocimiento destaca su trayectoria y su aporte a la preservación, la difusión y la puesta en valor de la historia y la identidad de Km 8 y de Comodoro Rivadavia.

Integrante de la primera generación de vecinos de Km 8, Morales trabajó en YPF y, en la Municipalidad, se desempeñó como director de Turismo y director general de Tránsito y Transporte. En el Concejo Deliberante condujo el Archivo y la Biblioteca Legislativa, desde donde contribuyó a resguardar el patrimonio documental y la memoria institucional de la ciudad. Fue además locutor, periodista y conductor de programas de radio y televisión.

Es autor de Los Kilometrochenses. Homenaje a la 1.ª Generación rumbo al Centenario del Km. 8, declarado de Interés Municipal, y de El viento y yo (2009). Precursor en la valorización del viento como rasgo de identidad, atractivo turístico y recurso energético, impulsó las Jornadas del Viento y la Plaza de los Vientos, aprobada por ordenanza en 1999.

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