Más de un centenar de bibliotecarios formaron parte del taller de encuadernación promovido por la Secretaría de Cultura de Comodoro Rivadavia, una iniciativa orientada a la preservación y restauración de material bibliográfico en instituciones educativas.

Durante la capacitación, los participantes incorporaron conocimientos sobre dos técnicas específicas de restauración de libros: el serruchado, utilizado para ejemplares de tapa blanda, y el cocido, aplicado en obras de tapa dura. El objetivo fue brindar herramientas prácticas para prolongar la vida útil de los materiales que forman parte de las bibliotecas escolares.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó la amplia participación registrada y sostuvo que la convocatoria refleja el interés existente en este tipo de propuestas. Además, destacó la función que cumplen los bibliotecarios en el acompañamiento de las comunidades educativas y en la conservación del patrimonio bibliográfico.

En la misma línea, la funcionaria señaló la importancia de continuar desarrollando capacitaciones territoriales que permitan fortalecer el vínculo entre cultura y educación, así como generar espacios de intercambio y trabajo conjunto entre los distintos actores del ámbito educativo.

Por su parte, la directora de Bibliotecas Pedagógicas, Gladys Fuentes, agradeció el respaldo institucional a las instancias de formación y valoró la continuidad de las acciones destinadas a mejorar las herramientas de trabajo de los bibliotecarios escolares.