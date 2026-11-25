Durante la jornada en la plaza de la Escuela 83, las oradoras reclamaron justicia por víctimas de femicidio, cuestionaron los recortes en políticas públicas y defendieron los derechos de mujeres y diversidades.

La jornada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizada este miércoles en la plaza de la Escuela 83 de Comodoro Rivadavia, reunió reclamos de justicia, demandas de protección estatal y críticas a las políticas del Gobierno nacional.

Bajo la consigna “La violencia y el ajuste no se aguantan más”, la actividad impulsada por la Multisectorial Feminista CR incluyó un pronunciamiento que recordó a las hermanas Mirabal y reclamó la declaración urgente de la emergencia nacional en violencias de género.

Las oradoras exigieron justicia por los casos de Valeria Schwab, Mariana Calfuquir y Daniela Velasco, en Comodoro Rivadavia. También expresaron preocupación por la violencia contra lesbianas, travestis y personas trans, y repudiaron los ataques y discursos discriminatorios.

Uno de los ejes del discurso fue el cuestionamiento a la gestión de Javier Milei. Las participantes denunciaron un desmantelamiento de los dispositivos de prevención y acompañamiento, y reclamaron la restitución de recursos y políticas públicas para enfrentar la violencia machista.

En materia educativa y de salud, defendieron la Educación Sexual Integral y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, rechazaron el proyecto denominado “Ley Latidos” y cualquier iniciativa que implique retrocesos en los derechos reproductivos.

El documento también vinculó la violencia con las condiciones económicas. Las oradoras alertaron sobre la feminización de la pobreza, la precarización laboral y las dificultades de mujeres y diversidades para acceder a un empleo. A ello sumaron cuestionamientos por los recortes en asistencia social, alimentos para comedores y presupuestos de salud y educación.

La situación de las jubiladas ocupó otro tramo de la intervención, con reclamos por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder a medicamentos.

Los derechos territoriales y ambientales también formaron parte del pronunciamiento. Las participantes reclamaron protección frente a desalojos y respeto por la consulta previa, libre e informada de las comunidades mapuche tehuelche de Chubut. Asimismo, expresaron su rechazo a la megaminería, el fracking, la extracción de uranio y los proyectos de hidrógeno verde.

En el cierre, reivindicaron el legado de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y reclamaron el cese de la criminalización de la protesta y del hostigamiento a los pueblos originarios.

Entre las demandas planteadas estuvieron la aplicación efectiva de las leyes Micaela y Olimpia, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la aprobación de una ley integral trans y una legislación antidiscriminatoria de alcance nacional.