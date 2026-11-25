Según lo informado públicamente por quienes acompañan la denuncia, Hellvert Collantes fue declarado culpable de violación. Convocan a concentrarse el 27 de noviembre, a las 14, frente a la Oficina Judicial.

Quienes acompañan la denuncia contra Collantes convocaron a una concentración frente a la Oficina Judicial para el viernes 27 de noviembre, a las 14, cuando, según anunciaron, se realizará la audiencia en la que se determinará la pena.

Durante una intervención pública, una de las oradoras recordó que Collantes fue declarado culpable de violación tras el juicio desarrollado los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Señaló que durante las jornadas se presentaron pruebas testimoniales y materiales, y recordó que la visibilización pública del caso comenzó en junio.

La exposición también incluyó cuestionamientos al acompañamiento que recibió Collantes por parte de personas vinculadas al ámbito cultural. La oradora criticó los intentos de desacreditar el relato de la denunciante y reivindicó la importancia de escuchar a quienes atraviesan situaciones de violencia sexual.

Otro de los puntos centrales fue la denuncia sobre las condiciones de espera durante el proceso judicial. Según el testimonio, las víctimas y sus acompañantes permanecieron hasta 15 horas en un boulevar y no pudieron acceder a los baños del edificio, con el argumento de evitar encuentros con el acusado.

La víctima contrastó esa situación con el acceso del acusado a agua, comida y sanitarios dentro de la sede judicial. También sostuvo que el área de Asistencia a la Víctima está realizando reclamos formales por estas condiciones.

El pedido apunta a que el Estado garantice espacios de espera dignos y condiciones que eviten nuevas situaciones de vulneración para quienes participan de los procesos como denunciantes.

La convocatoria del 27 de noviembre busca acompañar a la víctima durante la audiencia y sostener la visibilidad del caso.