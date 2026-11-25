El ministro de Economía Luis Caputo tuvo que salir a hablar. En nota con Antonio Laje, el ministro balbuceó nuevamente cuando se le preguntó por la recesión, de quien responsabilizó a todos los efectos externos y al riesgo de las próximas elecciones y un eventual triunfo del peronismo.

El presidente Javier Milei, siempre en las cosas importantes, solo piensa en presentar su libro y sigue con citas inventadas o tomadas de tik tok.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: